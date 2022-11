Casamicciola | le telefonate al 112 dopo la frana | «Correte | siamo in trappola» – L’audio

Leggi su open.online

(Di domenica 27 novembre 2022) «Si è allagato tutto,!». Sono le parole di una donna al telefono con il 112 in una delle prime chiamate per chiedere aiutoche ladiha travolto abitazioni e persone, sabato 26 novembre. A chiamare i carabinieri, ancora ignari della tragedia, è negli stessi minuti anche un uomo che avverte i militari di quanto appena accaduto. «Sto a, c’è stata una grossaa fianco a casa mia, sono bloccato, non posso uscire di casa, da quello che si vede ha travolto macchine e anche case». Il cittadino racconta di essere rimasto senza elettricità e cerca di far capire la gravità della situazione agli operatori del numero di soccorso: «Avrete moltecome questa tra poco perché non avete idea di quello che è successo», ...