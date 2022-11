(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Inon arrivavano e siamo rimasti fuori nel viale, dove con la mia famiglia avevamo deciso di rimanere dopo essere usciti di corsa da. Eravamo sotto la pioggia tutti e cinque, stretti, e lì siamo rimasti per un paio d’ore, perché per i soccorritori era difficile raggiungerci: davanti a noi c’era il, era venuto tutto giù, sembrava di essere in un film, surreale”. E’ ildi Enzo Botta, l’uomo che abita con la sua famiglia, la moglie e tre figli tra cui uno di 12 anni, nella villa bianca pericolante diventata il simbolo della tragedia diL'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

...a controllare che non ci fossero danni nel terreno e nel casale di mia proprietà - ildell'... 'Siamo concentrati sulla ricerca dei dispersi, soprattutto nella zona diin alto. I ......a controllare che non ci fossero danni nel terreno e nel casale di mia proprietà - ildell'... A tre ore di distanza dal sisma di quel 21 agosto, sempre qui a, si aveva infatti già ... Casamicciola, il racconto: "La nostra casa sul baratro, in attesa dei soccorsi" In fila al porto per prendere il traghetto che li riporta a Napoli, le persone sfollate dagli alberghi ricordano i momenti del disastro ...Una colata di fango e massi enormi, dal peso di circa 15 tonnellate, rotolati giù dopo un boato che ha svegliato nel pieno della notte Casamicciola, travolgendo interi caseggiati.