Carte e bancomat | l' obbligo di Pos cambia ancora | ' Da 30 a 60 euro' Stretta sull' e - commerce

(Di domenica 27 novembre 2022) L'di accettare i pagamenti digitali con carta e, senza incorrere in sanzioni, sale da 30 a 60. È l'ultimo ritocco che spunta nella bozza della manovra circolata in questi ...

L'obbligo di accettare i pagamenti digitali con carta e, senza incorrere in sanzioni, sale da 30 a 60 euro . È l'ultimo ritocco che spunta nella ...esercenti potranno invece rifiutare le...... e dunque condi credito. C'è poi una stretta fiscale sulle vendite online che prevede l'obbligo di fattura a partire dal primo luglio 2023. Nella bozza della manovra circolata nelle ...Sale da 30 a 60 euro il limite oltre il quale i commercianti saranno esentati dall'obbligo di consentire i pagamenti con bancomat e carte. In una bozza precedente il limite era stato fissato a 30 euro ...L'obbligo di accettare i pagamenti digitali con carta e bancomat, senza incorrere in sanzioni, sale da 30 a 60 euro. È l'ultimo ritocco che spunta nella bozza della manovra ...