Can Yaman é tornato | “Finalmente a casa” | si fotografa così FOTO

(Di domenica 27 novembre 2022) L’attore turco Cansorprende i fan con uno scatto rivelatore: dopo l’avventura in Turchia ènel Belpaese. Star indiscussa della fiction “Viola come il mare” e testimonial di brand di lusso, Canè certamente uno degli attori più corteggiati dello show-business in salsa tricolore. Can(fonte instagram)Il fascinoso interprete ha prestato infatti il volto all’ultima campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana, promuovendo al contempo anche una nota marca di pasta. Negli ultimi giorni Canaveva fatto ritorno nella nativa Turchia per sottoporsi ad una scrupolosa riabilitazione dopo un rovinoso incidente sul set. Canha infatti subito un infortunio al piede durante le riprese della serie-tv “El Turco”, ambientata a Budapest. ...

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno conquistato il pubblico dell'autunno di Canale 5 con la prima stagione di Viola come il mare , la fiction del prime time che ha registrato ottimi ascolti durante ...... trama libro e quando esce in Italia Niccolo Maggesi - 22 Novembre 2022 Disney Plus Tutte le news e le anticipazioni sulla serie TV di Disney Plus El Turco con Can Yaman nel cast: quando esce in ...Can Yaman sta preoccupando i suoi fans. Tra le notizie sembra che Viola come il mare potrebbe non avere una seconda stagione.