Calendario Mondiali calcio 2022 oggi | orari domenica 27 novembre | chi gioca | programma | tv | streaming RAI e Sky

(Di domenica 27 novembre 2022) Proseguono idiin Qatar.27, si continua con gli incontri validi per il secondo turno della fase a gironi. In campo le nazionali che compongono i gruppi E e F, per altre quattro spettacolari partite. LA DIRETTA LIVE DI GIAPPONE-COSTA RICA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BELGIO-MAROCCO DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI CROAZIA-CANADA DALLE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI SPAGNA-GERMANIA DALLE 20.00 Giappone e Costa Rica, uscite dai rispettivi esordi con morali molto diversi, apriranno ilodierno, per poi lasciare spazio a Belgio e Marocco. Alle ore 17:00 scenderanno in campo i vicecampioni del 2018 della Croazia contro l’interessante Canada. Big match della giornata alle 20:00 quando Spagna e Germania daranno vita ad un ...