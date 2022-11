Calciomercato | Milan Stampa | Leao nel mirino dello United a gennaio

Il Milanista

La sosta per i Mondiali lo ha permesso, ma adesso è arrivato il momento di riprendere da dove il Napoli si è fermato : primo posto a +8 sulsecondo, un gioco travolgente e un coinvolgimento ...O ai lati, a giudicare dalla nuova veste che Pioli gli ha cucito addosso in certe partite: nel'classico' lo spagnolo è la prima scelta per il ruolo di trequartista, nelrimodellato con ... Calciomercato Milan / Boom CR7, doppio colpo a gennaio: raffica di news! Piace il portoghese dopo l'addio di Ronaldo. L'alternativa è Gakpo MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Cody Gakpo o Rafael Leao. Il ...Proprio per questo motivo, dando un'occhiata al calendario che attende i giallorossi con tre gare impegnative nel mese di gennaio dopo quella iniziale con il Bologna (Milan, Fiorentina e Napoli), sta ...