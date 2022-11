Calciomercato | dalla Capitale alla Juventus | Agnelli pronto all’assalto

(Di domenica 27 novembre 2022) Andreaè pronto a concretizzare un assalto deciso per scippare lae riempire di soddisfazione i tifosi dellaLa, impegnata nella rincorsatesta della classifica, non perde di vista neppure il futuro. I bianconeri ponderano ilestivo per risultare ancora più competitivi. Sul taccuino di Federico Cherubini sono già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calciomercato.com

...centrocampo di Martinez ed è uno dei giocatori su cui sono puntati i riflettori del... TAJON BUCHANAN è il ragazzo d'oro da mettere in mostraparte del Canada. Professione attaccante,......centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha segnato l'1 - 0 nella vittoria contro l' Arabia Saudita e ha rilasciato una frase riportataGazzetta dello Sport : Tutte le news sul... Dall'Inghilterra: nuovo nome per la fascia sinistra della Juve Brahim Diaz è stato tra i protagonisti in positivo dell'avvio di stagione del Milan, ma il prestito dal Real Madrid scadrà tra 6 mesi. I rossoneri non ...[themoneytizer id=”99064-6] Il campionato è in pausa causa Mondiali, ma il calciomercato non è mai fermo. Le squadra sfrutteranno questo momento di stop per pensare a puntellare la propria rosa a gen ...