Calcio | Mondiali 2022 | Santos non ne può più delle domande su Ronaldo La reazione del CT in conferenza stampa

Spagna (4 - 3 - 3) : Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo, Asensio. Ct.: Luis Enrique. Germania (4 - 2 - 3 - 1) : Neuer; Süle, Kehrer, ...Scene di guerriglia urbana a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio aidiin Qatar . Alcune decine di giovani tifosi del Marocco hanno assaltato le vie del centro città e l'area adiacente alla stazione di Midi, distruggendo l'arredo urbano e appiccando il ...dopo la vittoria di oggi della nazionale marocchina su quella del Belgio al Mondiale in Qatar. Ne è nata una serata di guerriglia urbana per l’intervento di un centinaio di agenti della polizia in ...I Mondiali di calcio in Qatar proseguono anche oggi con quattro partite. In campo le squadre dei gruppi E e F per la seconda giornata della fase a gironi. Ora in campo Giappone-Costa… Leggi ...