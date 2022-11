Calcio | Mondiali 2022 Lionel Scaloni | “Sono anni che sappiamo di avere il migliore al mondo”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Vittoria fondamentale per l’Argentina aidi. In Qatar l’Albiceleste ha sconfitto ieri sera il Messico per 2-0 (grazie alle reti diMessi ed Enzo Fernandez) e ha così riacceso le speranze per la qualificazione agli ottavi. Ora tutto si deciderà nell’ultimo match del girone contro la Polonia (in programma mercoledì 30 novembre alle ore 20:00). Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita, l’allenatore dell’Argentinaha esordito parlando di Messi: “chediilal. Messi è uno spettacolo. Credo che anche i tifosi del Messico si siano divertiti a vederlo giocare”., ...