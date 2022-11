Calcio | Mondiali 2022 | il Marocco travolge uno spento Belgio e sale a quattro punti nel girone F

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Dopo aver pareggiato all’esordio con la Croazia, finalista nel 2018, ilgioca un’altra grande partita, vincendo per 2-0 contro il, che all’ultimo Mondiale si era fermato solo in semifinale. I nordafricani salgono dunque momentaneamente in testa alla classifica del gruppo F confermo a tre. È un, contratto, quello che entra in campo contro il. Sulle linee della partita all’esordio contro il Canada, la squadra europea non riesce a costruire gioco ed occasioni, nonostante il tanto talento a disposizione. Ilnon brilla ma spinge e si trova spesso nell’area di rigore belga. Alla fine del primo tempo i nordafricani troverebbero anche la rete, ma sull’insidiosa punizione ...