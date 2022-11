Calcio | Mondiali 2022 | dove giocano i calciatori del Marocco? I talentuosi nordafricani che hanno fermato le migliori squadre di Russia 2018

(Di domenica 27 novembre 2022) Altra giornata, altro risultato a sorpresa aididi Qatar. Con una partita comandata dall’inizio alla fine, la nazionale delha vinto meritatamente per 2-0 contro un Belgio apparso spento, lento e con ben poche idee. Nelle prime due partite di questo Mondiale ilha quindiprima con un pareggio la Croazia finalista nel, e poi battuto il Belgio, semifinalista nello stesso anno. Senza dubbio questo risultato non può essere considerato alla stregua di quanto fatto da Giappone e soprattutto Arabia Saudita, un po’ perché i belgi non sono arrivati a questa manifestazione nel miglior momento di forma, un po’ perché il talento a disposizione del CT Hoalid Regragui è superiore alle nazionali sopraelencate. Andiamo dunque a ...

Bottiglie in aria, motorini e monopattini in fiamme, auto distrutte. Sta succedendo di tutto a Bruxelles , capitale del Belgio, dopo che la partita di girone dei Mondiali tra Belgio e Marocco è finita 2 - 0 per i nordafricani: in Belgio la comunità marocchina è molto numerosa e già alla vigilia della gara le autorità avevano lanciato l'allarme sui pericoli per ...