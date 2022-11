Calcio | Mondiali 2022 | brivido e gioia | la Croazia batte il Canada 4-1 Nordamericani già eliminati

(Di domenica 27 novembre 2022) Latiene vive le proprie speranze di qualificazione agli ottavi di finale deiin Qatar, ille vede spegnersi. Il girone F fa registrare la prima vittoria degli uomini allenati da Dalic, che si impongono per 3-1 in quel del Khalifa International Stadium di Doha. 4-1 il punteggio finale, che manda i croati a quota 4 con il Marocco e a +1 sul Belgio. Pronti via, passano 68 secondi e ilè già in vantaggio. La prima rete canadese nella storia deila realizza di testa Davies, il quale ben raccoglie il cross di Buchanan. La situazione si fa subito tesa e ricca di occasioni da una parte e dall’altra, con Davies sempre pericoloso e la coppia Modric-Perisic che cerca il pari. Poco prima della mezz’ora Livaja trova Kramaric: diagonale, gol. Anzi no: ...

Domani il Brasile torna in campo, dopo l'ottimo esordio nel girone deicontro la Serbia (battuta 2 - 0 con la doppietta di Richarlison). Tite però dovrà fare a ...brasiliano e ai fan del:...Spagna e Germania si affrontano, con umori differenti, nel secondo turno del girone E del Mondiale in Qatar. La nazionale di Luis Enrique ha travolto 7 - 0 la Costa Rica nel match di esordio mentre la ...I due ex compagni di squadra si sono ritrovati al Khalifa International Stadium per assistere alla sfida tra Croazia e Canada ...Scontri e incidenti si sono registrati oggi a Bruxelles, subito dopo la fine della partita Belgio - Marocco dei Mondiali di calcio, in scena in Qatar. Lo riporta L'Equipe, che cita la ...