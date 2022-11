Calcio | Canada | Alphonso Davies segna il primo gol ai Mondiali della storia dei nordamericani

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Ilè alla sua seconda partecipazione aidi. La prima, storica qualificazione arrivò nell’edizione di Messico 1986. Tre sconfitte in altrettante partite per quella nazionale che non riuscì ad andare in rete in nessuna delle tre occasioni. Ildel 2022 è una squadra diversa, con molto più talento ed organizzazione di quella di 36 anni fa. L’esordio contro il Belgio ha confermato questa tesi, tanto che per larghi tratti la formazione nordamericana ha controllato il gioco, risultando più pericolosa dei suoi blasonati avversari. Anche in quella occasione però, la rete non è arrivata ed è arrivata una sconfitta. Per trovare ilgoaldelaisi è dovuta attendere dunque la partita ...