Buone notizie per i commercianti | Pos non obbliglitario sotto i 60 euro

(Di domenica 27 novembre 2022) Il Governo Meloni si schiera con chi con chi fa impresa e porta a 60il limite oltre il quale isono esentati dall’obbligo pos, vale a dire di consentire il pagamento con carte e bancomat. Lo prevede l’ultima bozza circolata sabato della legge di bilancio all’articolo 69. Obbligo di fattura e stretta fiscale invece per le vendite online a partire dal primo luglio 2023. La Manovra “cresce”, con la nuova bozza che sale a 155 articoli dai 136 della precedente versione. Tra le novità anche la definizione dei congedi parentali con un mese in più previsto per le mamme, l’esenzione dall’Imu per le case occupate e una serie di opere infrastrutturali come il terzo lotto Tav e l’alta velocità Torino-Lione. Il Mef avvisa che le versioni in circolazione potrebbero non corrispondere alla realtà, ribadisce che i contenuti sono quelli già approvati ...