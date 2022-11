Calcio e Finanza

A rivelare ulteriori dettagli su quanto accaduto prima dell'esordio ai Mondiali dell'Inghilterra è stato ildella Football Association Mark: " Già a settembre avevamo ...E aggiunge: ' La FIFA è intervenuta in modo scandaloso: ci hanno avvisato due ore prima di scendere in campo, poi sono venuti cinque arbitri e ci hanno detto che chiunque avesse indossato la fascia ... Mark Bullingham (Presidente FA): «Volevamo la fascia One Love, ma la Fifa ci ha minacciato» Il numero uno della Federcalcio inglese Mark Bullingham torna a parlare della fascia da capitano One love, diventato un caso. Il presidente della FA, in un’intervista rilasciata a ITV Sport, attacca ...A grande richiesta, dopo un giorno in panchina, il presidente della Fifa si riprende il suo posto in squadra, l’ultimo. A chiedere a gran voce il suo ritorno è il Ceo della FA, Mark Bullingham: «Ci ha ...