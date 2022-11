Bruxelles | scontri e disordini dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio ai Mondiali in Qatar | il video

(Di domenica 27 novembre 2022) Scene di guerriglia urbana aladelilaidi calcio in. Alcune decine di giovani tifosi delhanno assaltato le vie del centro città e l’area adiacente alla stazione di Midi, distruggendo l’arredo urbano e appiccando il fuoco ad auto, scooter e monopattini elettrici. Sul posto sono intervenuti un centinaio di agenti della polizia in divisa anti-sommossa con camionette e idranti. Glisono tuttora in corso. Boulevard Anspach, il principale viale del centro, è stato chiuso e la polizia ha fatto appello a evitare la zona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

