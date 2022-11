Bruxelles | guerriglia urbana dopo la vittoria del Marocco sul Belgio Centinaia di nordafricani assediano il centro

(Di domenica 27 novembre 2022) Dalla grande gioia per ladei Leoni dell'Atlante in Qatar alla presa delle vie deldi. Il post-partita diai Mondiali si è trasformato in una...

Ieri sera a far esplodere laper le vie diè stata la vittoria del Marocco sul Belgio ai Mondiali in Qatar. I tafferugli sono iniziati, poco dopo le tre del pomeriggio, in uno ...Incredibile cosa è successo nella Capitale del Beglio alla fine del match vinto dal Marocco per 2 - 0 ai Mondiali. I tifosi marocchini si sono riversati festanti per la città ma hanno creato disordini,...Bruxelles, 28 nov. (askanews) - Guerriglia in centro a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco con il Belgio ai mondiali di calcio. Secondo quanto ricostruito, alcune decine di tifosi del Marocco avreb ...I tifosi del Marocco hanno messo a ferro e fuoco la periferia di Bruxelles dopo la vittoria ai Mondiali contro il Belgio ...