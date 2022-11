Brescia - Spal | le probabili formazioni e dove vederla

tutte le notizie didove - vederla Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Diretta Gol Alessandro Sugoni Ore 15 :, Sky Sport 254, telecronaca Nicolò Ramella. Diretta Gol Calogero Destro Ore 15 : Como - Bari, Sky Sport 255, telecronaca Maurizio Compagnoni. ...La Spal farà visita al Brescia nel match valido per il 14° turno della Serie B: info, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis ...La partita Brescia - SPAL di Domenica 27 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di ...