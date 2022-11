Brescia-Spal | le formazioni ufficiali | c'è Esposito | Ndoj contro Rauti

...00 Giappone - Costa Rica 0 - 1 14:00 Belgio - Marocco 0 - 0 17:00 Croazia - Canada 20:00 Spagna - Germania CALCIO - SERIE B 12:30 Reggina - Benevento 2 - 1 15:0015:00 Cittadella - ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per la 14esima giornata della Serie B 2022/2023 . La formazione di Clotet non vince da oltre due mesi, con cinque pareggi (di cui quattro consecutivi) e due sconfitte ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Home » News Calcio Napoli » Ranocchia dubbioso: “Il Napoli va davvero forte, ma vedremo se sarà in grado di vincere lo Scudetto”. Il Napoli, prima della sosta per i Mondiali in Qatar, ha sorpreso tutt ...