Brescia | ecco la situazione del club lombardo

Leggi su 11contro11

(Di domenica 27 novembre 2022) Ildi Clotet e Cellino nonostante la complicataa livello societario reagisce alla grande sul campo, i lombardi battono per due a zero (con goal di Aye e Mangraviti) la Spal di De Rossi. Dopo delle settimane difficili con un silenzio stampa deciso dalla proprietà, in cui il Presidente Cellino ha annunciato le dimissioni, lasembra essersi momentaneamente riassestata. Ilcomunque è tutt’ora in vendita, a complicare il tutto è un iter processuale che ha scontentato fortemente sia la proprietà delsia i futuri acquirenti. Le parole di Cellino sullain casaIl Presidente delannuncia che il silenzio stampa (iniziato dopo la partita contro l’Ascoli) è ...