Brasile | Marquinos | «Neymar era molto triste | ma sta lavorando per tornare il prima possibile»

(Di domenica 27 novembre 2022), difensore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match con la Svizzera dell’infortunio di, difensore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Ney e Danilo? Vorrei che ci fossero entrambi domani, ma siamo pronti e fiduciosi. Vogliamo dimostrare che il nostro è gruppo ad affrontare qualsiasi difficoltà. Ney era, ma staventiquattro ore su ventiquattro peril. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma lui ora èfiducioso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

, difensore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match con la Svizzera dell'infortunio di Neymar, difensore del, ha parlato in conferenza ...Ilcontro il gioco duro: "Neymar subisce troppi falli " dice il Ct Tite, aspettando la Svizzera ...di brasiliano più anziano mai schierato in un Mondiale "Neymar è triste " confida- , ...Il ct della Seleçao: "Ho scelto i sostituti ma non li dico". In campo Rodrygo e uno tra Militao e Dani Alves Alla vigilia della sfida contro la Svizzera, in casa Brasile tengono sempre banco le condiz ...Il c.t. alla vigilia della sfida con la Svizzera: "Ho sbagliato anch'io, avrei dovuto toglierlo prima. C'è chi gioca per far male". Al suo posto giocherà Rodrygo. Dani Alves o Militao in ballottaggio ...