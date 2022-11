Brasile | Bolsonaro consegna diplomi ai cadetti militari

Corriere della Sera

Non ha ancora riconosciuto la vittoria del suo avversario, il presidente uscente del, Jair, che contesta invece il risultato del voto sostenendo che un malfunzionamento nel sistema di voto elettronico abbia reso invalidi i voti espressi, senza però provare tale ...27/11/2022 - 00:21 La rielezione del presidente Lula inpotrebbe segnare una svolta importante dal punto di vista ambientale.ha fatto disastri sotto questo profilo, ma adesso con il cambio del timoniere le cose potrebbero modificarsi ... Brasile, Richarlison e la rovesciata per Lula che colpisce Bolsonaro Dopo aver perso le elezioni contro Lula il 30 ottobre, Bolsonaro ha pronunciato un breve discorso due giorni dopo e da allora non si è più mosso Il presidente uscente ha onorato i cadetti dell’esercit ...(LaPresse) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha partecipato a una cerimonia di consegna dei diplomi per cadetti dell'esercito a Resende, ...