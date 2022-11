Bossi lascia l’ospedale | “Grazie a tutti per la professionalità”

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) – “In ottime condizioni cliniche” Umberto, fondatore e presidente a vita della Lega, come da programmala struttura deldi Circolo, ringraziando per “l’operato e ladei medici, paramedici e di tutto il personale ospedaliero”. E’ quanto apprende Adnkronos da fonti vicine al fondatore della Lega. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Al fianco di un Umbertovisionario aveva fondato un partito sul quale nessuno avrebbe scommesso nulla, e che oggi è più antico partito in vita dell'Italia repubblicana. Da ministro fu un ...Leggi Anche Umbertola terapia intensiva, 'è in buone condizioni' 'Il Comitato l'ho voluto io e al primo incontro voglio esserci io - ha spiegato - . Ci vediamo il 3 dicembre a Giovenzano , sarà un grande ...(Adnkronos) – “In ottime condizioni cliniche” Umberto Bossi, fondatore e presidente a vita della Lega, come da programma lascia la struttura dell’ospedale di Circolo, ringraziando per “l’operato e la ...Dagli inizi pionieristici della Lega ai ruoli di governo. La battaglia per dare libertà a una "regione speciale" ...