Bono degli U2 a Che tempo che fa | chi è | età | carriera | canzoni | oggi | figli | tour | chi è la moglie | foto e Instagram

(Di domenica 27 novembre 2022), pseudonimo di Paul David Hewson (Dublino, 10 maggio 1960), è un cantautore, attivista, compositore e musicista irlandese, frontman della rock band U2. Il leggendario vocalistU2 sarà ospite, questa sera, 27 novembre 2022, alle 20.00 su Rai 3, di Fabio Fazio su Rai Tre, protagonista della puntata di “Cheche fa”. Lamusicale diNel 1976 rispose al volantino di Larry Mullen lasciato su una bacheca della scuola, che cercava persone per formare una band. L’amico Reggie Manuel lo convinse ad andare a casa di Mullen per le prove. Si presentò come chitarrista, ma c’erano anche altri due chitarristi nel gruppo “The Hype” , Dave Evans (The Edge) e suo fratello Dick, e vista la notevole differenza tecnica trae gli altri due,finì con ...

Appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.