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Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 13 del 28 Novembre 2022

Bir Kucuk
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Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 13 del 28 Novembre 2022 (Di domenica 27 novembre 2022) Elif è scioccata dall’accusa dell’assistente sociale. Mentre cerca di spiegare che non farà mai del male a Güne?, scopre che verranno fatte delle ricerche su di lei. Dila è determinata a fare di più, il che riesce a danneggiare Elif. Ha in programma di L'articolo proviene da MediaTurkey.
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