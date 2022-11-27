Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 13 del 28 Novembre 2022 (Di domenica 27 novembre 2022) Elif è scioccata dall’accusa dell’assistente sociale. Mentre cerca di spiegare che non farà mai del male a Güne?, scopre che verranno fatte delle ricerche su di lei. Dila è determinata a fare di più, il che riesce a danneggiare Elif. Ha in programma di L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
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En küçük diyaliz hastasiDiyarbakir‘da henüz 4 yasinda olan Berna Özkiliç, çok nadir görülen bir hastalik nedeniyle 2 böbregi alininca diyalize bagli yasamak zorunda kaldi. Berna‘nin böbrekleri, 3 yasindayken tümör tespit ...
Küçük Firdevs evinde darbedilmis bulundu, anne gözaltina alindiGAZIANTEP'te Cihan Yildiz, kizi Firdevs Yildiz'i (5), evinde darbedilmis halde buldu. Hastaneye kaldirilan Firdevs'in günlerce aç birakilip, siddet gördügü ortaya çikti. Küçük Firdevs yogun bakima ali ...
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