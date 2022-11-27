Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 13 del 28 Novembre 2022

Diyarbakir‘da henüz 4 yasinda olan Berna Özkiliç, çok nadir görülen bir hastalik nedeniyle 2 böbregi alininca diyalize bagli yasamak zorunda kaldi. Berna‘nin böbrekleri, 3 yasindayken tümör tespit ...GAZIANTEP'te Cihan Yildiz, kizi Firdevs Yildiz'i (5), evinde darbedilmis halde buldu. Hastaneye kaldirilan Firdevs'in günlerce aç birakilip, siddet gördügü ortaya çikti. Küçük Firdevs yogun bakima ali ...