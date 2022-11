Bielorussia | la morte improvvisa del ministro | da Kiev l’ipotesi di un avvelenamento come avvertimento del Cremlino a Lukashenko

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Ildegli Esteri bielorusso mortomente a poche ora dall’incontro col suo omologo di Mosca, Lavrov. Il governo che non fornisce nessun dettaglio sulla sua scomparsa, mentre circolano voci su un suo possibile” di Putin per convincerea combattere a fianco dei russi, in Ucraina. Ladi Vladimir Makei – scomparso a Erevan, in Armenia, mentre si svolgeva la conferenza dell’Organizzazione del Trattato per la Sicurezza Collettiva (nella foto insieme a) – apre il campo a varie suggestioni e ipotesi. Inclusa quella di cambio politico a Minsk sul quale ilstarebbe facendo pressione per convincere laa sfondare in Ucraina. Mosca si ...