Belgio-Marocco LIVE 0-1 | Vertonghen sfiora il pareggio

(Di domenica 27 novembre 2022) Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium in va scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Piccolo mistero prima diche coinvolge Yassine Bounou. Il portiere marocchino, inizialmente scelto nell'undici titolare dal CT Regragui, è stato sostituito prima del fischio d'inizio. Non certo una novità, se ...Ha cantato l'inno insieme ai compagni, poi ha chiesto il cambio senza neppure cominciare la partita e tra i pali è andato il suo sostituto. E' successo oggi prima di, quando Younnes Bono, il portiere in forza al Siviglia e schierato fra i titolari, dopo avere accusato un giramento di testa, ha fatto presente allo staff tecnico il problema. Al suo ...Allo stadio Al Thumama il Belgio affronta il Marocco. Subito una grande occasione per Batshuayi, dall'altra parte ci prova Hakimi, poi in pieno recupero del primo tempo Ziyech beffa su punizione ...Il Marocco sblocca la gara contro il Belgio a Doha. Al 73' punizione sul primo palo battuta radente da Sabiri che trova un Courtois disattento e lo beffa per il vantaggio marocchino. Secondo gol in ...