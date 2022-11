Belgio-Marocco LIVE 0-0 | Amallah spara alto

ARBITRO: Michael Oliver (Inghilterra)(gruppo F, ore 14) Croazia - Canada (gruppo F, ore 17) Spagna - GermaniaDOHA (QATAR) -si sfidano allo stadio 'Al Thumana' di Doha nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale in Qatar. La Nazionale di Roberto Martinez ha vinto, con non poca fatica, all'...Dopo un deludente pareggio con il Marocco, la Croazia attende il Canada che arriva da una sconfitta un po' bugiarda con il Belgio. La partita è in programma alle ore 17,00 italiane al Khalifa Internat ...La partita Belgio Marocco sotto certi aspetti è un derby, anche se apparentemente può sembrare strano. In realtà le ragioni sono tante e ben radicate.