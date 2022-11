Belgio-Marocco in tv | data | canale | orario e streaming Mondiali Qatar 2022

(Di domenica 27 novembre 2022) Il programma con l’e la direttadi, match valido per la seconda giornata del girone E deidi. La squadra di Martinez si è imposta di misura all’esordio contro il Canada ed è in testa al girone, mentre ildi Regragui arriva dallo 0-0 contro la Croazia e ha bisogno dei tre punti per sperare ancora nella qualificazione. Appuntamento all’Al Thumama Stadium questo pomeriggio, domenica 27 dicembre, alle ore 14. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai 1, oltre che insulla piattaforma Rai Play. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace.

Oggi alle 14:00, allo stadio Al Thumama, è in programma, gara valida per la seconda giornata del gruppo F. Il, con una vittoria, sarebbe agli ottavi di finale. Attenzione alla squadra di ReGragui che vuole continuare a far bene ...Mondiale 2022, il programma di oggi in Qatar Ore 11: Giappone - Costa Rica (gruppo E) Ore 14:(gruppo F) Ore 17: Croazia - Canada (gruppo F) Ore 20: Spagna - Germania (gruppo E) ...La diretta live di Belgio-Marocco, match valevole per la seconda giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022.Torna in campo il Marocco. La Nazionale di Cheddira sarà impegnata questo pomeriggio contro il Belgio, praticamente in contemporanea col Bari (la gara della nazionale africana ...