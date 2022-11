Belgio-Marocco | i tifosi magrebini devastano Bruxelles

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 27 novembre 2022) Oggi nella Zuppa siamo stati facili profeti. Parlavamo di Ischia, ma il discorso riguardava la prevenzione: se non fai politiche per preservare il territorio, poi finisci col ritrovarti frane, smottamenti e morti. Stesso discorso per l’immigrazione: se non controlli i flussi, se non integri bene secondo le capacità dello Stato, poi ti ritrovi con le banlieue in casa. Quanto successo aoggi dimostra, forse, che un ragionamento di questo tipo andrebbe sempre fatto: dopo la vittoria delcontro ilal mondiale in Qatar, nella capitale belga è scoppiata una guerriglia urbana. Diverse persone, anche a giudicare della fotografie e dai video che circolano online, hanno messo a soqquadro intere zone della città. Monopattini dati a fuoco, scontri con la polizia, utilizzo di fuochi di artificio, proiettili e bastoni. Un ...