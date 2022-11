Belgio-Marocco | assegnato a Saiss il secondo gol dei marocchini

Commenta per primo Delle quattro gare in programma nella giornata di oggi in Qatar, soltanto(0 - 2) e Croazia - Canada (4 - 1) hanno visto scendere in campo una manciata di 'italiani'. Strano ma vero, non c'è un convocato tedesco o spagnolo che militi in Serie A , perciò il ...... Philippe Close , proprio mentre le vie del centro della città erano prese d'assalto dai giovani tifosi marocchini a seguito della vittoria delsul. Alcune immagini degli scontri, tra ...Piccolo giallo prima del fischio di inizio di Belgio-Marocco. Il portiere marocchino Yassine Bounou, titolare indiscusso della nazionale guidata da Hoalid Regragui e regolarmente presente nelle ...I tifosi marocchini hanno dato fuoco ad auto e scooter per le strade della capitale belga per festeggiare il successo ...