Belgio-Marocco 0-2 | Regragui | “Siamo contenti | ma ora testa al Canada”

(Di domenica 27 novembre 2022) “Abbiamo giocato contro una delle migliori squadre del mondo. Se non avessimo dato il 100%, non saremmo riusciti a fare risultato”. Questa tutta la soddisfazione di Walid, ct del, dopo la grande vittoria per 2-0 contro ilnella seconda giornata ai Mondiali di Qatar 2022. “Il nostro pubblico ci ha aiutato, ma non è ancora finita. Ci resta ancora il, speriamo di recuperare tutti i giocatori e di qualificarci – ha aggiunto l’allenatore – Oggi non abbiamo ottenuto nulla. Abbiamo motivi per essere, ma dobbiamo continuare a giocare a questo livello”. SportFace.

Bottiglie in aria, motorini e monopattini in fiamme, auto distrutte. Sta succedendo di tutto a Bruxelles , capitale del, dopo che la partita di girone dei Mondiali traè finita 2 - 0 per i nordafricani: inla comunità marocchina è molto numerosa e già alla vigilia della gara le autorità avevano lanciato l'allarme sui pericoli per l'ordine ...... dopo il pareggio con il, chiede strada al Canada per costruire il proprio passaggio agli ottavi. Il Canada , reduce dal ko all'esordio con il, cerca i primi punti non solo a Qatar ...Il clamoroso successo del Marocco sul Belgio ai Mondiali in Qatar ha scatenato l'entusiasmo della numerosa comunità marocchina a Bruxelles. Dopo però qualche coro in strada la manifestazione è ...Il portiere titolare ha accusato giramenti di testa e problemi alla vista. In campo è stato mandato il secondo portiere, Munir Mohamedi ...