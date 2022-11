Belgio-Marocco 0-2 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 27 novembre 2022) . Gara fondamentale per entrambe per cercare di chiudere i conti verso gli ottavi di finale. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La seconda giornata del gruppo F propone undi sicuro interesse. Da una parte e dall’altra tanti big del calcio europeo che si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.