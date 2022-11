Corriere dello Sport

DOHA (Dubai) - I lunghi ritiri durante i Mondiali possono essere fonte di ispirazione anche fuori dal terreno di gioco. E così, Michyl'attaccante del Belgio ha deciso di passarsi lo smalto sulle unghie. Nessun gesto verso la comunità Lgbt+ , né una manifestazione di protesta verso le leggi qatariote. Ma in semplice vezzo ...DOHA (Dubai) - I lunghi ritiri durante i Mondiali possono essere fonte di ispirazione anche fuori dal terreno di gioco. E così, Michyl'attaccante del Belgio ha deciso di passarsi lo smalto sulle unghie. Nessun gesto verso la comunità Lgbt+ , né una manifestazione di protesta verso le leggi qatariote. Ma in semplice vezzo ... Batshuayi stupisce il Belgio: il significato delle unghie colorate L'attaccante prova a lanciare una moda tra i calciatori del Mondiale: "I compagni mi prendono in giro, ma questa cosa potrebbe diventare di tendenza" ...