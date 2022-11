Bassino da rimonta | è sempre grande Italia - Sport - quotidiano net

Nel primo gigante di stagione a Killington Marta seconda dietro Gut - Behrami. Nella discesa maschile di Lake Louise esce ...Primi punti della carriera anche per la 16enne italo - albanese Lara Colturi , chenella seconda manche e termina al diciassettesimo posto. Gara totalmente da dimenticare per Mikaela Shiffrin . Dopo una prima manche chiusa in decima posizione, l'americana non ha trovato ...Dopo una prima manche chiusa in decima posizione, l'americana non ha trovato ritmo nemmeno nella seconda, finendo solamente 13. Ad ogni modo la nativa di Vail è ancora in vetta alla classifica general ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...