Basket | Serie A1 2022 2023 | Scafati torna alla vittoria | battuta Reggio Emilia 61-59

(Di domenica 27 novembre 2022) Nella sfida valida come ottava giornata dellaA1dibattecon il punteggio di 61-59. Match non particolarmente entusiasmante, anche in virtù dell’alta posta in palio. Si trattava infatti di un importante scontro diretto nella parte bassa della classifica ed a portarlo a casa gli uomini di coach Caja, grande ex della partita dopo aver guidato l’UNAHOTELS in finale di Europe Cup la scorsa stagione. Per loro si tratta della secondastagionale e gli consente di lasciare l’ultimo posto della classifica. Terzo ko di fila invece per la formazione di coach Menetti, ferma a quota 4 punti. Il miglior realizzatore del match sul parquet del PalaMangano, è Pinkins con 20 punti. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...

19.50 Le V Nere hanno preso il largo già nel primo quarto e poi hanno dilagato fino a chiudere con il +30 finale, un risultato che lascia pochissimo spazio ai commenti. Da evidenziare il 24/36 da due ...Dopo le vittorie in volata del sabato di Trento a Venezia e di Brescia e Trieste, quello al fotofinish di Tortona su Napoli ha aperto la domenica dell'ottava giornata diA di. I piemontesi (12 punti in classifica) tengono così il passo di Milano (14), che si rifà in campionato dopo le amarezze europee, e della capolista imbattuta Bologna (16). Dopo la ... Basket, Serie A - Tortona si risveglia dopo due ko: Napoli battuta in volata 74-73 Dopo le vittorie in volata del sabato di Trento a Venezia e di Brescia e Trieste, quello al fotofinish di Tortona su Napoli ha aperto la domenica dell'ottava giornata di Serie A di basket. I ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...