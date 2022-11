Basket femminile | Qualificazioni Europei 2023 | le convocate dell’Italia per la sfida contro la Slovacchia

(Di domenica 27 novembre 2022) Quest’oggi sarà una giornata molto importante per la Nazionaledi. Le azzurre affronteranno questa sera alle 19:00 lanella quarta giornata delleall’EuroWomene cercheranno di conquistare una vittoria fondamentale. Si giocherà al PalaBarbuto di Napoli (come successo tre giorni fa per Italia-Svizzera) e per questo match il coach Lino Lardo ha convocato le seguenti giocatrici: Jasmine Keys, Nicole Romeo, Martina Bestagno, Debora Carangelo, Costanza Verona, Cecilia Zandalasini, Sara Madera, Martina Fassina, Olbis Andrè, Laura Spreafico, Lorela Cubaj ed Elisa Penna. Rispetto allala Svizzera (vinto con un nettissimo 78-29), non ci saranno dunque Valeria Trucco e Beatrice Attura, che ...

MilanoToday.it

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Italia - Slovacchia , sfida valida come quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2023 di. Secondo e ultimo impegno per la Nazionale guidata da coach Lardo in questa seconda finestra di partite. Dopo il recente successo contro la Svizzera, abbattuta con un nettissimo 78 - ...2022 - 2023 Serie A2Girone Nord Tabellino partita Carugate - Nuova Pallacanestro Treviso Squadra in casa Carugate Squadra avversaria Nuova Pallacanestro Treviso Successo prezioso per ... Basket femminile Serie A2, ottava meraviglia per il Sanga Milano: espugnata Bolzano La diretta live di Italia-Slovacchia, sfida valida come quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2023 di basket femminile ...2' di lettura Senigallia 27/11/2022 - La MyCicero Basket 2000 Senigallia espugna il palasport di Campobasso confermandosi al 2' posto della graduatoria del campionato di Serie B femminile. Vittoria ...