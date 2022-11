Ballando con le Stelle | Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme | “Ha le chiavi di casa…”

(Di domenica 27 novembre 2022)con le, Ema Sthokolma eEmadicon le, è ufficiale. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, e paparazzate sospette, la coppia ha ufficializzato la relazione su Instagram e poi nel corso della semifinale del varietà di Milly Carlucci. In una clip Emahanno confermato che la loro storia d’amore è più seria che mai. La speaker radiofonica, grande amica di Angela Delogu, ha confidato che il ballerino siciliano è già entrato in possesso delledella sua abitazione. Ema ...

Tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi è una guerra senza fine. Durante la semifinale dile Stelle , andata in onda ieri, 27 novembre, c'è stato uno scontro tra la giornalista e la cantante. Secondo gli altri giudici, Iva Zanicchi sarebbe, infatti, la stella di questa ultima ...Iva Zanicchi continua a imprimere la sua cifra simpaticamente strapaesana alle puntate dile stelle , ieri sera l'ottava. Sei coppie in gara, nessun eliminato, orari impervi per quell'...Tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi è una guerra senza fine. Durante la semifinale di Ballando Con le Stelle, andata in onda ieri, 27 novembre, c'è stato uno scontro tra ...Cambia qualcosa nel corso di Ballando con le stelle. I mondiali in Qatar stanno facendo mutare le carte in tavola: palinsesti che cambiano e tanto… Leggi ...