Avellino-Taranto | le probabili formazioni

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Due gare per svoltare, dopo la sconfitta di Picerno. L'di Massimo Rastelli sfida tra le mura amiche ildi Ezio Capuano. Tre i punti che separano le due squadre in classifica, 16 gli ionici e 13 i biancoverdi. Un snodo cruciale per allontanarsi dalle sabbie mobili della parte bassa della classifica per Rastelli. In settimana la società ha suonato l'adunata per i tifosi in vista del doppio match casalingo. "Venendo da un mese dispendioso ci è mancata quella energia per arrivare prima degli avversari sul pallone. È indubbio che sarà una sfida verità". Parole chiare da parte del tecnico di Pompei che deve fare i conti con diverse assenze. All'appello mancano Micovschi e Ricciardi che stanno continuando il programma di recupero prima di reinserirsi definitivamente il gruppo; Aya ha ...

Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Pane; Moretti, Illanes, Auriletto; Ricciardi, Casarini, Matera, Garetto, Tito; Kanoute, Murano. Allenatore. Rastelli(3 - 5 ...Tutto pronto al Partenio Lombardi per la sfida, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023 : ecco di seguito tutte le informazioni in merito alla data, l'orario, la diretta tv e lo ...Risucchiato tra i monti di Picerno nelle sabbie mobili dei playout, l'Avellino ha questo pomeriggio la prima possibilità per riemergere in acque tranquille aggrappandosi al salvagente ...La partita Avellino - Taranto di domenica 27 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del Girone C di ...