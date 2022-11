Australia | bambina di 11 incinta | dopo i controllo la terribile diagnosi

Leggi su tvzap

(Di domenica 27 novembre 2022) Social. . La storia che stiamo per raccontarvi ha dell’incredibile e potrebbe essere adatta come trama di un film, ma è tutto vero. L’esistenza di Cherish-Rose Lavelle di appena 11 anni stava per finire in modo tragico e assurdo. I fatti si sono svolti nel Queensland, in. La ragazzina aveva la pancia molto gonfia, così tanto che i medici erano convinti che fosse. Poi,i dovuti controlli, hanno invece scoperto che nel suo addome si annidava un tumore di 10 chili.Leggi anche –> Cagliari, molestain un parco: preso a calci e pugni dalla folla Parlando al Fraser Coast Chronicle,come riportato da Caffeina, la mamma di Cherish-Rose Lavelle ha detto: “Sento spesso di famiglie costrette ad affrontare problemi simili, ma non pensi mai che possa davvero succedere a te. ...