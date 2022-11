Attivisti delle Ong impediscono la proiezione del film “L’urlo” | “Questo vedetelo nella sede di CasaPound”

(Di domenica 27 novembre 2022)Ong interrompono ladelal festival del cinema dei diritti umani a Napoli. Dove era stato invitato il regista, Michelangelo Severgnini. Sono piovuti insulti tipo: “regista dei mie cogl…” e “potete proiettarlodi”. Marco Rizzo: no alla censura imposta dalle Ong Evidentemente le Ong non hanno gradito la realtà che ildocumenta. Marco Rizzo, segretario Pc e fondatore Italia Sovrana e Popolare, denuncia l’accaduto su Twitter. “Ecco il resoconto e il video che testimonia la censura ai danni del regista de ‘’ Michelangelo Severgnini. Ilmostra la realtà della crisi libica e la posizione ...

Il Primato Nazionale

Arresti di massa, coprifuoco continuo,per i diritti umani fatti sparire. E, sul fronte ... Media siriani e curdo - siriani citano le dichiarazioniultime ore attribuite a Erdogan dalla ......i governi stranieri a tagliare tutti i legami con Teheran per la violenta repressione...che si presenta come 'un oppositore della Repubblica islamica' sul suo account Twitter e da altri... Idiozia buonista: attivisti Ong si scagliano contro “L’Urlo”, un film sui migranti (Video) La politica dell'Europa Laura Harth, nota attivista per i diritti umani e analista politica, ha espresso il suo disappunto per una politica europea in sordina che ogni paese ha progettato nei ...Camilla, la regina consorte, sta per porre fine a una tradizione storica della monarchia britannica: basta 'dame di compagnia' e avanti alle 'compagne' della regina. (ANSA) ...