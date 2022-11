Atletica | Nadia Battocletti seconda nel Cross di Alcobendas! A grandi passi verso gli Europei

(Di domenica 27 novembre 2022)si avvicina in maniera convincente agli2022 di, che andranno in scena domenica 11 dicembre a Venaria Reale (in provincia di Torino). L’azzurra ha infatti conquistato un prestigioso secondo posto neldi Alcobendas (alle porte di Madrid, Spagna), grande Classica del calendario internazionale delle corse campestri. La Campionessa d’Europa Under 23 ha completato gli 8.040 metri con il tempo di 27:17, a undici secondi di stacco dalla vincitrice keniana Lucy Mawia (27:06). Su un tracciato caratterizzato da saliscendi decisamente impegnativi, la 22enne ha recuperato una posizione nel corso dell’ultimo giro superando la burundese Francine Niyomukunzi e ha guadagnato la piazza d’onore, ottimo viatico in vista della rassegna continentale dove inseguirà il quarto titolo ...

