Ascolti Tv 26 novembre | Leo Messi 31 | 6% e poi Milly Carlucci 34% tengono tutti su Rai1 | leader anche al pomeriggio con il Mondiale Canale 5 “Come un gatto in tangenziale”

(Di domenica 27 novembre 2022)al top: suArgentina-co a 6,357 milioni e 31,57%; lo speciale del Tg1 su Ischia a 4,650 milioni e 25,76%. Su5 Tg5 a 4,340 milioni e 21,52%. Su“Ballandoin pista” a 4,178 milioni e 24,55%. Con i Mondiali di calcio oramai vicini al traguardo della prima settimana, non è stato più il confronto tra Maria De Filippi e(Ballando) a caratterizzare il sabato sera televisivo del 26. Lato Viale Mazzini, a trainare una puntata di Ballando con le stelle partita molto tardi (con Il Circolo dei Mondiali finito su Raiplay) è stata Argentina-co, seguita per giunta da un’edizione speciale del Tg1 sulla frana di Ischia. Rai2 ha mandato in onda il tennis della Coppa ...

Ecco gli della prima serata di sabato 26 2022. Rai Uno "Francia VS Danimarca ha intrattenuto 3.960.000 spettatori (28.07% di share); Canale 5 " Caduta Libera in replica è stato ... Rai 1 nel sabato sera televisivo ha inanellato un successo dietro l'altro. Si ferma al 12,5% "Come in gatto in tangenziale" su Canale 5.