Arsenali vuoti. I repubblicani frenano la strategia delle armi facili a Zelensky

(Di domenica 27 novembre 2022) Le scorte americane sono profonde, ma non illimitate. La Nato ha lanciato l'allarme: in Ucraina si sparano 7mila colpi al giorno, gli Usa ne producono 15mila ma al mese

Si deve tener conto dell'insostenibilità da parte degli alleati di Kiev a fornire ulteriori armi, essendo ormaiglidi riserva dei diversi eserciti NATO. Il che, in una situazione di ...I depositi russi sono quasi, perché l'industria militare non ha la capacità di rifornire gli'. L'articolo 5 della Nato prevede l'intervento militare in caso di attacco a un paese ...Le scorte americane sono profonde, ma non illimitate. La Nato ha lanciato l'allarme: in Ucraina si sparano 7mila colpi al giorno, gli Usa ne producono 15mila ...Stati Uniti e paesi Nato studiano come rafforzare gli arsenali tra aumento della produzione e proposta di acquisti congiunti ...