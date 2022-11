Arrivano le tredicesime | come saranno ripartite fra Fisco | bollette e regali

Leggi su quifinanza

(Di domenica 27 novembre 2022) Natale 2022 porterà in cassa 47 miliardi di: si inizierà il 1° dicembre con i pensionati, mentre i dipendenti pubblici e privati riceveranno la mensilità aggiuntiva nelle prossime due o tre settimane. Una somma che sarà ripartita fra, altre spese impreviste e tasse. L’Ufficio studi della CGIA ha analizzato la possibile ripartizione della tredicesima per quest’anno, ma per un confronto con la tenenza dello scorso anno leggi questo articolo. Quanti percepiranno la tredicesima Questa gratifica andrà a 33,9 milioni di italiani – 16,1 milioni di pensionati e 17,8 milioni di lavoratori dipendenti – per un ammontare complessivo di 46,9 miliardi di euro, di cui 11,4 verranno “assorbiti” dal. A livello geografico la regione che presenta il più alto numero di beneficiari della tredicesima mensilità è la Lombardia: tra ...