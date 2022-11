Arriva il premio a Giuntoli | “Sono onorato” | Spalletti assente per un motivo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 27 novembre 2022) Il Napoli ha brillato nella prima fase di stagione e premi e riconoscimenti nonmancati per il lavoro fatto dalla società azzurra, tant’è che aè stato riconosciuto il lavoro, premiandolo anche con il “Coach of the Month” di ottobre. Da non dimenticare la candidatura al Globe Soccer Awards per Cristianoto dietro solo a Maldini e Massara, che hanno ritirato ila Dubai. Ma è tempo di premiazioni proprioche, assieme a Luciano, riceve ildel Memorial “Franco Ballerini”. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)riceve il: “non è qui a causa del ...