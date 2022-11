Argentina | nuovo record per Messi

(Di domenica 27 novembre 2022) Lionel, nella vittoria dell’per 2-0 contro ilco, ha messo a referto unpersonaleLionelha subito voluto rispondere almesso a referto da Cristiano Ronaldo nella loro eterna sfida a distanza. Il portoghese, contro il Ghana, è infatti diventato il primo giocatore della storia a segnare in cinque Mondiali. ILDI– L’argentino, con l’assist realizzato ad Enzo Fernandez per ili gol del definitivo 2-0 contro ilco, è invece diventato il primo della storia a fornire almeno un assist in cinque diverse edizioni dei Mondiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

