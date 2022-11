Argentina - Messico finisce in rissa | una frase ha fatto scattare i tifosi

Il trionfo dell'contro iltargato Messi, che ha segnato e ispirato, è stato macchiato da alcuni episodi di violenza capitati durante la partita sugli spalti tra tifosi: i messicani hanno intonato un ...... diretta streaming su Rai Play) MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE: 16.00 Polonia -(diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play) 16.00 Arabia Saudita -(diretta tv su Rai Sport; diretta ...Nell'azione del gol dell'1-0 che ha permesso all'Argentina di sbloccare il match contro il Messico e rimettere nelle proprie mani la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2022, c'è… Leggi ...Messi, nella sua versione attuale, è certamente più statico: caracolla in attesa di scovare il pertugio, che gli altri non vedono, in cui fare passare il pallone: questo è stato il gol al Messico.