Argentina | Di Maria | «Sapevamo che partita sarebbe stata»

(Di domenica 27 novembre 2022) Le parole di Angel Di, esterno della Juventus, dopo il successo della suacontro il Messico Angel Diha analizzato la prestazione della suadopo il 2-0 contro il Messico. PAROLE – «Siamo felici di aver potuto dare una gioia ai tifosi, a noi, alle nostre famiglie. Continuiamo a lottare come sempre, continuando a dare tutto. Oggi per fortuna è arrivata una vittoria che ci dà più tranquillità. La primanon è andata come speravamo, ma non credo siacolpa della troppa pressione. Oggi penso che abbiamo fatto una grandecontro un grande avversario.che nonfacile e che non avremmo vinto con tanti gol di scarto». L'articolo proviene da Calcio ...

L'Argentina supera il Messico, l'esterno della Juventus e dell'Albiceleste Angel Di María commenta a fine partita: 'Siamo felici di aver potuto dare una gioia ai tifosi, a noi, alle nostre famiglie. Continuiamo a lottare come sempre, continuando a dare tutto. Oggi per fortuna è arrivata una vittoria che ci dà più tranquillità.' Il pianto di Aimar, idolo di Leo e assistente di Scaloni, dopo la rete dell'1-0 spopola in rete. "Era il momento più difficile - ha aggiunto il capitano dell'Argentina -, ma ne siamo usciti". MONDIALI 2022 - Insufficiente Lautaro Martinez, così così anche Di Maria e De Paul. Lozano si batte, ma non può mai pungere.