Antonella Fiordelisi demolita da un ex | l’accusa è pesantissima

Grande Fratello

Fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip sono tutti bravi a puntare i dito. Ieri Nikita si è sfogata con Luca Onestini commentando il comportamento altalenante dinei suoi confronti. Una frase di Nikita al GF Vip scatena i fan diPerché non sei protagonista per una serata Dai Non ha un senso logico. Poi fai il muso, parli con ...Tra l'altro, da sottolineare, come accanto alle due ragazze ci fossero anchee Edoardo Donnamaria intenti in atteggiamenti da veri piccioncini ma che, comunque, non sono sembrati ... Oriana Marzoli delusa da Antonella Fiordelisi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Nikita Pelizon accusata di bodyshaming contro Antonella Fiordelisi (ma non è come sembra): ecco cosa è successo, i video "incriminati".Momento di confronto all’interno della casa del Gf Vip 7. Ieri sera Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi si sono ritrovate a cena, insieme agli altri concorrenti. Durante la serata, la venezuelana ha ...